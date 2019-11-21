TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Komisyon'da vekillerin sorularının yanıtlayan Akar'dan önemli açıklamalar geldi.

Yeni askerlik sistemine ilişkin konuşan Akar, "Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zafiyet söz konusu değil" dedi. Bakan Akar, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin ise "Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi. 31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Vicdani ret tartışmalarına ilişkin konuşan Akar, "Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur." dedi.

S-400'lerdeki son durum hakkında da bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız" dedi.