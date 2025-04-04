MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katıldı ve ardından da MHP Genel Merkezi'ne gitti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını, vefatının 28'inci yıl dönümünde ziyaret etti. Bahçeli, şubat ayı başında geçirdiği operasyonun ardından ilk kez görüntülendi.
DHA'nın haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti nedeniyle Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarında ve çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Bomba imha uzmanları mezarın çevresinde arama yaptı. Bahçeli'nin ziyareti öncesinde çok sayıda partili de anıt mezarın önünde toplandı.
Bahçeli, partililer tarafından bozkurt işaretleriyle karşılandı. Makam aracından inen Bahçeli, yürüyerek Türkeş'in mezarının başına geçti.
MHP'nin resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin" denildi.
Dua edilmesinin ardından Bahçeli, Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı.
Bahçeli'ye, MHP Genele Başkan Yardımcıları ile partililer de eşlik etti.
Bahçeli, mezardan ayrılırken yine partililer tarafından bozkurt işaretleriyle uğurlandı.
Bahçeli, ziyaretin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katıldı.
Ardından da MHP Genel Merkezi'ne gitti ve genel merkez binasından partilileri selamladı.
Bahçeli, şubat ayı başında 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine Gebze'deki hastanede operasyon geçirmişti.
Mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ankara'da tedavi süreci devam eden Bahçeli, geçirdiği operasyonun ardından bugün ilk kez görüntülendi.