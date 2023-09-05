YAĞMUR VAR! Son dakika: Meteoroloji'den yağmur alarmı! Bugün hava durumu nasıl?

YAĞMUR VAR! Son dakika: Meteoroloji'den yağmur alarmı! Bugün hava durumu nasıl?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Batı Karadeniz'in iç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun'un aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Sağanak Yağış 29° Ankara Kısmen Güneşli 29° İzmir Parçalı bulutlu 30° Antalya Güneşli 29° Trabzon Parçalı bulutlu 28° Bursa Sağanak Yağış 27° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 31°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL ÇEVRELERİ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'a kadar İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.