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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısı sağanak yağışlı olacak. Yağışların Ege'nin kıyı bölgelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 22.03.2023 - 07:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu | Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu bölgeler dikkat! 22 Mart 2023 Çarşamba MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
Sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12 °C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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