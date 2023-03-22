Son dakika hava durumu | Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu bölgeler dikkat! 22 Mart 2023 Çarşamba MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 12 °C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu ADIYAMAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu