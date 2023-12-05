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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı yağmurlu olacak. Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 07:19 Güncelleme: 05.12.2023 - 07:22
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        Bu iller için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Bulutlu 13°

        Ankara

        Güneşli 14°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 13°

        Adana

        Kısmen Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 14°

        Gaziantep

        Yağmurlu 13°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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