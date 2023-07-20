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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde

        Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 07:36
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        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 35°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 41°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 35°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        #sıcak hava
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