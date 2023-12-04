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        Haberler Gündem Hava Durumu SOĞUK GELİYOR| Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı - Bugün hava durumu nasıl?

        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz yağmurlu olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara ve çevresinde 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 07:26 Güncelleme: 04.12.2023 - 07:46
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        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 12°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 15°

        İzmir

        Yağmurlu 20°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 20°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 20°

        Bursa

        Yağmurlu 11°

        Adana

        Kısmen Güneşli 24°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 14°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 15°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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