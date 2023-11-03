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        Haberler Gündem Hava Durumu ESİP YAĞACAK| Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 3 Kasım

        Meteoroloji açıkladı! Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir, Çanakkale çevreleri ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Adana, Osmaniye, Hatay, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis'te kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 07:14 Güncelleme: 03.11.2023 - 07:44
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        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi
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        Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 21°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 26°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 24°

        Trabzon

        Bulutlu 23°

        Bursa

        Güneşli 23°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 26°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 20°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 22°

        Ağrı

        Yağmurlu 11°

        Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 km/saat), yağış alan yerlerde yağış anında ve öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yer yer kısa süreli fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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