Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken, yangının boyutu drone ile havadan görüntülendi.
Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde çıkan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmaları, Mersin Valiliği ve Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde devam ediyor.
Sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda uçak ve helikopterin yanı sıra 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor.
110 EV BOŞALTILDI
Öte yandan, yangının tehdit ettiği yerleşim yerindeki 110 ev tedbiren boşaltılırken, burada yaşayan vatandaşlar okul bahçesine alındı. Vatandaşların barınma ihtiyacı için de Gülnar'da bulunan lojmanlar hazırlandı.
YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bu arada, bölgede orman yangını drone ile havadan görüntülendi. Şiddetli rüzgarın olduğu ve dumanlar nedeniyle çalışmaların zorlaştığı yangın bölgesindeki alevlerin boyutu, drone görüntülerine yansıdı.
"RÜZGAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR"
Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde Karadere mevkiinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, "Çalışmalar devam ediyor. Şu anda 12-13 tane hava aracı söndürme çalışmalarına havadan destek verirken, karadan da ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ancak rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ve bölgedeki yoğun duman çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Yangından yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan etkilendi" dedi.
VALİ PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangın bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Pehlivan, yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahaleye başladığını söyledi.
Rüzgarın da etkisiyle yangının kısmen yerleşim alanlarına doğru yayılma eğilimi gösterdiğini aktaran Pehlivan, "Öncelikle şunu ifade edeyim; çok şükür insan, can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın hanelerde, 110 haneden 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Yangın oralara yaklaşmadan bu tedbiri aldığımız için onlarla ilgili herhangi bir sağlık problemi ve benzeri problem yaşamadık. Evlerde de hanelerde de şu an itibarıyla bir problem yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit ettiler. İçinde canlının bulunmadığı, yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı." dedi.
Pehlivan, yangına müdahale eden ekiplerin sayısıyla ilgili bilgi vererek, tedbiren evlerinden tahliye edilen vatandaşların toplanma yerlerinin sağlandığını aktardı.
Bu vatandaşların iaşelerinin karşılanacağı noktalara taşındıklarını da dile getiren Pehlivan, "Akşam saatlerinde eğer evlerine dönme noktasında risk devam ederse barınmalarıyla ilgiyi de Gülnar merkezde pansiyonlarımız 460 kişi kapasiteli, onlar da hazır hale getirildi. Onunla ilgili de tedbirleri almış durumdayız." diye konuştu.
"TESİSLERDE HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Pehlivan, rüzgarın hızının biraz kesildiğini, mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini ancak yangın için henüz "kontrol altına aldık" ifadesini kullanamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Havadan, karadan bütün ekiplerimiz müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde söndürmeyi başarırız. Çalışmalar bu noktada devam ediyor. Şu an itibarıyla mahallelerimizde, hanelerimizde, buradaki tesislerde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İlk etapta oralara yönelik tedbirler alınmıştı, alınmaya da devam ediyor. Daha çok şu anda kuzeydoğu istikametinde bir yayılım söz konusu. Ona da gerekli müdahaleler yapılıyor."
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangın bölgesinde incelemede bulundu.
YANGINA GİDERKEN KAZA YAPTILAR
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için giden arazözün kaza yapması sonucu 3 personel hafif yaralandı.
Söndürme çalışmalarından güçlük yaşanırken, çalışmalara katılmak üzere giden Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazözün kaza yapması sonucu 3 personel hafif yaralandı.
UÇAK VE HELİKOPTERLER ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR
Delikkaya köyü civarında meydana gelen kazada, araçta bulunan orman personelleri, çevredekilerin de yardımıyla kurtarılarak ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan ambulansta gerçekleştirildi.
AA'nın haberine göre yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemli helikopterler de sevk edildi.
Çalışmalara yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.
VATANDAŞLAR TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam eden yangın, Silifke ilçesindeki Hırmanlı Mahallesi sınırına ulaştı. Orman yangına müdahale devam ederken, bölgedeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın devam ederken, rüzgarın yön değiştirmesi ile Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı Mahallesi'ne sıçradı. Akşam karanlığına kadar helikopterler havadan, arazöz ve yangın ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisi ile ekipler yangını sürdürmekte zorluk çekiyor.
Dik yamaçlardan aşağı süzülen yangın yerleşim yerlerini de tehdit ederken, Silifke Jandarma ekipleri Hırmanlı Mahallesi'nde ve Sığırcık mevkiinde ikamet eden vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Arazözlerin yanında Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı iki adet TOMA yangın söndürmek için Hırmanlı mahallesine geldi. Yangın rüzgarın da etkisi ile şiddetini sürdürüyor. Hırmanlı Mahallesinin giriş ve çıkışlarında Jandarma ekipleri güvenlik gerekçesi ile yolu trafiğe kapattı.
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı açıklamada, "Gülnar’da başlayan yangın Silifke ilçemizdeki Hırmanlı Mahallemize sıçradı. Hırmanlı ve Sığırcık mevkiindeki evleri tedbir amaçlı boşalttık. Vatandaşlarımızı güvenli bölgelere sevk ettik” dedi.
MERSİN-ANTALYA D-400 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangın bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahaleye başladığını söyledi.
Rüzgarın da etkisiyle yangının kısmen yerleşim alanlarına doğru yayılma eğilimi gösterdiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:
"Öncelikle şunu ifade edeyim; çok şükür insan, can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın 110 haneden 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Yangın oralara yaklaşmadan bu tedbiri aldığımız için onlarla ilgili herhangi bir sağlık problemi ve benzeri problem yaşamadık. Evlerde de hanelerde de şu an itibarıyla bir problem yok. Sadece ormanlık alan içinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit ettiler. İçinde canlının bulunmadığı, yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı."
Pehlivan, yangına müdahale eden ekiplerin sayısıyla ilgili bilgi vererek, tedbiren evlerinden tahliye edilen vatandaşların toplanma yerlerinin sağlandığını aktardı.
Bu vatandaşların iaşelerinin karşılanacağı noktalara taşındıklarını da dile getiren Pehlivan, "Akşam saatlerinde eğer evlerine dönme noktasında risk devam ederse barınmalarıyla ilgiyi de Gülnar merkezde pansiyonlarımız 460 kişi kapasiteli, onlar da hazır hale getirildi. Onunla ilgili de tedbirleri almış durumdayız." diye konuştu.
"TESİSLERDE HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Pehlivan, rüzgarın hızının biraz kesildiğini, mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini ancak yangın için henüz "kontrol altına aldık" ifadesini kullanamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Havadan, karadan bütün ekiplerimiz müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde söndürmeyi başarırız. Çalışmalar bu noktada devam ediyor. Şu an itibarıyla mahallelerimizde, hanelerimizde, buradaki tesislerde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İlk etapta oralara yönelik tedbirler alınmıştı, alınmaya da devam ediyor. Daha çok şu anda kuzeydoğu istikametinde bir yayılım söz konusu. Ona da gerekli müdahaleler yapılıyor."
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangın bölgesinde incelemede bulundu.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN HELİKOPTER DESTEĞİ
Mersin'in Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını devam ederken, alevleri kontrol altına alma çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan helikopterlerle destek verildiği belirtildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mersin'in Gülnar ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile destek sağlamaya devam ediyoruz denildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu orman yangınına müdahale çalışmalarının, Mersin Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yangından etkilenen 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Tedbir amacıyla 110 konut tahliye ediliyor. 460 kişilik barınma tesisi planlanmıştır. 400 kişilik sıcak yemek bölgeye sevk edilmiştir." bilgisi verildi.
Çalışmalara 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 15 TOMA ve 712 personelin katıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
YOL VE TÜNELLER TRAFİĞE KAPATILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı olarak bazı yol ve tünellerin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık- Gülnar, Gülnar- Silifke güzergahından sağlanacaktır. Aydıncık- Silifke Devlet Yolu 24- 33. kilometreleri arasında yer alan Karayar ve Eceli 1-2-3 tünelleri taşıt trafiğine kapatılmıştır" paylaşımı yapıldı.
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