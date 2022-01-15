Son dakika: MasterChef 2021 Şmapiyonu Eren oldu! MasterChef şampiyonu Eren kimdir? MasterChef Eren kaç yaşında, nereli, nerede çelışıyor? MasterChef Şampiyonu Eren biyografisi!

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zonna'nın jüri koltuğunda yer aldığı 2021 MasterChef'te büyük final gerçekleşti. Hafta içinde belirlenen MasterChef finalistleri Eren ve Hasan'ın yarıştığı MasterChef büyük finalde 2021 MasterChef şampiyonu Eren oldu. MasterChef Türkiye Şampiyonu Eren hakkında her şey merak ediliyor. İşte MasterCehf Şampiyonu 2021 Eren kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevapları...

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

MASTERCHEF EREN EŞİ KİM?

MasterChef Eren eşi Ecem Kaşıkçı ile 2015 yılında tanışmış, 2017 yılında ise evlenip Gökçeada'ya taşınmış.

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.