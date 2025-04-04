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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Marmaris'te otel yangını | Son dakika haberleri

        Marmaris'te otel yangını

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına başladı. Dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre de, yangının ana bina dışındaki kazan dairesinde çıktığı, odalarda herhangi bir sorun yaşanmadığı ve sadece dumandan etkilenildiği belirtildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.04.2025 - 08:59 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:37
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        Marmaris'te otel yangını
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        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Marmaris ilçesi İçmeler Yolu'ndaki 5 yıldızlı bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazan dairesinden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında otelde konaklayan 680 kişinin tamamı tahliye edildi, dumandan etkilenen 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        KAZAN DAİRESİNDE ÇIKTI

        Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre de Grand Yazıcı Club Marmaris Palace Oteli'nde çıkan yangının, otelin kazan dairesinde başladığı ve görevlinin uyarısı ile yetkililere bildirilmesinden sonra bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildiği öğrenildi.

        15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alındığı ve otelde konaklayan 685 kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Olayda dumandan etkilenen 15 kişi de, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu kişilerin sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

        YANGININ ÇIKIŞ YERİ ANA BİNA DIŞINDA

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış yerinin de ana bina olmadığı, odalarda herhangi bir sorun yaşanmadığı ve sadece dumandan etkilenildiği de belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı kaydedilirken, otelde büyük çapta bir hasar oluşmadığı da ifade edildi.

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