Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı

Son dakika: Mardin'de zincirleme kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var

AA

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının etkisini artırdığı Mardin'de, Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 TIR, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, araçlarda bulunan Mehmet Emin Keskin (22) ve Nesibe Keskin ile otobüs şoförü Mustafa Sarıbatur (29) yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.