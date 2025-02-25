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        Lütfü Savaş ifade verdi

        CHP'ye yönelik "şaibeli kurultay" iddiaları üzerine eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş savcılığa ifade verdi. Savaş ayrıca "2023 yılındaki 38. Kurultayı'nda yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla" ilgili yeni bir suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:23
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        Lütfü Savaş ifade verdi
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        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılığa ifade veren Lütfü Savaş, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bugün Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıklamış ve soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar sonucunda Ocak 2024 tarihinde başlatıldığını bildirmişti. Ardından CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı ifadesini almak üzere savcılığa çağırdı. Savcılığa ifade veren Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

        "YENİ BİR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞUMUZU KAMUOYUNA DUYURUYORUZ"

        Lütfü Savaş'ın ilgili savcılık makamının daveti üzerine ifade verdiğini söyleyen avukat Üregen, "Bilinmelidir ki, hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiğe olan inancımız doğrultusunda, sürecin tüm yönleriyle adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Müvekkilim Savaş adına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılındaki 38. Kurultayı'nda yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

        İfadesinin ardından Savaş adliye çıkışında gazetecilerin sorularını, "Akşam bir ulusal kanalda konuşacağız. Şu anda bir bilgi vermek istemiyorum" diyerek yanıtlamadı.

        'OLAYIN GEÇMİŞİ'

        CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle geçtiğimiz Aralık ayında yapılan disiplin soruşturması sonucunda CHP'den ihraç etmişti.

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