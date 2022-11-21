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Kuvvetli rüzgar Harem Otogarı'nın çatısının bir kısmını yerinden söktü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli lodos etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Üsküdar'daki Harem Otogarı’nda bir otobüs firmasının yazıhanesinin çatısı uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Giriş: 21.11.2022 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Lodos sebebiyle Harem Otogarı'nda korkutucu anlar yaşandı! - Haberler
Lodos vurdu! Harem Otogarı'nda çatı uçtu
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DHA

Üsküdar'daki Harem Otogarı’nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir otobüs firmasının yazıhanesinin çatısı uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 14.30 sıralarında Üsküdar Harem Otogarı’nda meydana geldi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Şiddetli rüzgar sebebiyle bir otobüs firmasının çatısı uçtu. Uçan çatı yere düşerken olayda şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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