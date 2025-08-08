Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SON DAKİKA: LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! Lise 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? MEB 2025 LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı

        LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB ile 2025 LGS 1. nakil (2. tercih) sonuçları sorgulama ekranı

        MEB son dakika duyurusu ile LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında ilk yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanmıştı. Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, 4-6 Ağustos tarihleri arasında ikinci kez tercihte bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce açıkladığı takvim doğrultusunda 2025 Lise 2. tercih sonuçlarını 8 Ağustos'ta erişime açtı. İşte, LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr)

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 08.08.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          LGS 1. nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 8 Ağustos Cuma günü erişime açıldı. Öğrenciler, lise 2. tercih sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. İşte 2025 LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı…

        • 2

          LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

          LGS 2. tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

        • 3

          LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Lise 2. tercih sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden sorgulanabilecek.

          Öğrenciler, TC kimlik numarası, Okul Numarası, Doğum Tarihi ve Güvenlik Kodu bilgilerini girerek yerleştikleri okulları öğrenebilecek.

          LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

          LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 5

          İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

        • 6

          Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Bir tekne faciası daha! 1 can kaybı, 1 kayıp var!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        Yeni nesil salgın! Miyokard enfarktüsü riski yüzde 34 artıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        "Ole Beşiktaş'ın hocası değil"
        Trump'ın Fed için en güçlü adayı kim?
        Trump'ın Fed için en güçlü adayı kim?
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Tammy Abraham tarihe geçti!
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        Son arzusunu gerçekleştiremedi
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        SSK’lı emeklinin ömrü 71 yıl
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Siz de her sabah alarmı erteleyenlerden misiniz?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Habertürk Anasayfa