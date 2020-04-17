AA

Koronavirüs'te dünya genelinde can kaybı 144 bin 243'e, vaka sayısı ise 2 milyon 158 bin 250'ye ulaştı. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında merkez üs durumuna gelen ABD'de, ölü ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İşte, dünyayı çaresiz bırakan küresel pandemide ABD'den İran'a son 24 saatte yaşananlar ve yürek yakan tablo...

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 34 BİN 641 OLDU

AA'da yer alan habere göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte rekor bir artış gösterdi. Bir gün içinde 5 bine yakın insan öldü. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 641'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 585 bin 749'a ulaştı.

İTALYA'DA CAN KAYBI 22 BİN 170'E ÇIKTI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi. Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 106 bin 607’ye ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 168 bin 941’e çıktığı bildirildi.

İSPANYA'DA ACI BİLANÇO 19 BİN 315 OLDU

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 315'e çıktı. Salgında ölü ve vaka sayısındaki artış hızını yavaşlatıp, kontrol altına alan İspanya'da günlük ölü sayısı 500'lerde seyretmeye başladı. Ülkede vaka sayısının ise düne nazaran 5 bin 183 artışla 182 bin 816'ya çıktığı bildirildi. Günlük vaka sayısında son iki gündür 5 binin üzerinde artış olması dikkati çekti.

FRANSA'DA BİR GÜNDE 16 BİN 500 VAKA

Ölü sayısının yükselmeye başladığı Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 920'ye ulaştı. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 16 bin 464 artarak 164 bin 327'ye yükseldiği bildirildi.

İNGİLTERE'DE 1 GÜNDE 861 KİŞİ ÖLDÜ

İngiltere´de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 861 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 729´a çıktı. Ülkede, 4 bin 618 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 103 bin 93´e ulaştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 869 OLDU

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi. vaka sayısının da 1606 artarak 77 bin 995'e çıktığı bilgisi verildi.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 52´ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 134 bin 753 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 309 kişi virüs nedeniyle öldü.

RUSYA'DA 24 SAATTE 3 BİN 500 YENİ VAKA

Rusya´da son 24 saatte 3 bin 448 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 27 bin 938´e yükselirken; 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 232´ye çıktı.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 342

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 arttı. Ülkede bugüne kadar 3 bin 342 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu. Toplam vaka sayısının 82 bin 341'e, toplam taburcu sayısının da 77 bin 892'ye ulaştığı bildirildi.

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İSRAİL'DE VAKA SAYISI 12 BİN 600 OLDU

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a, vaka sayısı ise 12 bin 591'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 9 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.