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HaberlerSağlıkKoronavirüs tablosu Son Dakika: Bakan Koca açıkladı: yeni hasta sayısı 6713

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 6713

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 6713 yeni hasta tespit edildi, 153 hasta ise hayatını kaybetti.

23.11.2020 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
Koronavirüs tablosu Son Dakika: Bakan Koca açıkladı: yeni hasta sayısı 6713

Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.


BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.'' dedi.

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