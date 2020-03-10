AA

Çin'in Hubey Eyaleti'ne bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölümlerin ardı arkası kesilmiyor. İranda yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldiği açıklandı.

GÖREV ŞEHİDİ SAYILDI

AA'da yer alan habere göre İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin Kovid-19'la mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin "şehit" kabul edilmesine dair önerisini kabul etti.