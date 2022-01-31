Hakkari-Van kara yolundaki Akbulut köyünde duyarlı bir vatandaş, söz konusu köpekleri fark etti.

AA'da yer alan habere göre, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yer yer 2 metreye yakın karın bulunduğu alanda bir süre yürüyerek köpeklerin bulunduğu noktaya ulaştı.

Köpeklerden birinin boynuna diğerinin de ayağına bağlı olan teli kesen ekipler, yaptıkları kontrolden sonra hayvanları Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına altı.