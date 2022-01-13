Komşusunun yardımına koştu! Büyük acı!

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ballıbağ köyünde sabah saat 07.30´da Davut Uzun´a ait evin çatısında yangın çıktı.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre çıkan yangın, ihbar üzerine köye giden Erbaa Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesiyle yaklaşık 1.5 saatte söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından evli ve 2 çocuk babası Cengiz Hezenci binanın çatısında yangından hasar gören tahta parçalarının temizlenmesi için komşusu Davut Uzun'a yardım etmek istedi.

Cengiz Hezenci komşusuna yardım ettiği sırada çatıdaki elektrik teline temas edince akıma kapıldı.

Yaralanan Hezenci olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.