Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Kayseri'de cenazeye giderken kaza yaptılar; 4 ölü, 2 yaralı

        Kayseri'de cenazeye giderken kaza yaptılar; 4 ölü, 2 yaralı

        Erzurum'dan yola çıkarak Konya'daki cenazeye gitmeye çalışan iki aile, Kayseri'de trafik kazası geçirdi. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 08:50 Güncelleme: 17.08.2024 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cenazeye gidiyorlardı! 4 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri’de, refüje çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Araçtakilerin, Konya’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için Erzurum’dan yola çıktıkları belirtildi.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolunda meydana geldi. Kayseri yönüne giden S.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

        Kazada, T.A., Z.B., F.B. ve H.A. yaşamını yitirdi, sürücü S.D. ile Z.A. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Erzurum ve Muş’tan yola çıkan ve akraba olan araçtakilerin Konya’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gittikleri belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
        Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
        Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
        "Gayretin kaderi"
        "Gayretin kaderi"
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa