O anlar kamerada! Kasiyerin başına silah dayadı!

Şanlıurfa'da, gece Hayati Harrani Caddesi´ndeki markette akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, markete giren şüpheli, içeride müşteri kalmayınca kadın kasiyerin bulunduğu alana geçti.

DHA'da yer alan habere göre kapüşonlu şüpheli, kasiyerin başına tabanca dayayıp, kasayı açmasını istedi.

Kasiyerin bağırmasıyla panikleyen şüpheli, marketten kaçtı. Arkasından dışarı çıkan kasiyerin yardım istemesiyle çevredekiler, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, A.A.'yı kısa sürede suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.