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Bağ evindeki iftarda 1 oğlunu öldürdü, 1 oğlu ve torununu yaraladı

Gaziantep'te tam bir dehşet yaşandı. Kentte eşini ve kayınbiraderini öldürdüğü için cezaevinde olan ve kısa bir süre önce tahliye edilen Mehmet Kaçan, iftar yemeğine çağırdığı oğlunu öldürdü. Katil zanlısı, diğer oğlu ile bir torununu da yaraladı

Giriş: 27.03.2023 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL
KORKUNÇ CİNAYET... Son dakika: Karısı ve kayınbiraderinden sonra oğlunu da öldürdü!
Karısı ve kayınbiraderinden sonra oğlunu da öldürdü!
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DHA

Gaziantep'te, eşini ve kayınbiraderini öldürdüğü için cezaevinde olan ve kısa süre önce tahliye edilen Mehmet Kaçan (65), bağ evine iftar yemeğine davet ettiği 1 oğlunu öldürdü, 1 oğlu ile 1 torununu ise yaraladı.

DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce cezaevinden çıkan Mehmet Kaçan iftar yemeği vermek için 3 oğlu ile 2 torununu bağ evine davet etti.

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İftar yemeğinin ardından bir oğlu ile torununu tatlı almak için gönderen Mehmet Kaçan ile evde kalan oğulları Sinan Kaçan (37), Hüseyin Kaçan (42) ve torunu H. Kaçan (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Kaçan üzerindeki tabanca ile 2 oğlu ile 1 torununa peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sinan Kaçan, ağabeyi Hüseyin Kaçan ile oğlu H. Kaçan yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Sinan Kaçan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hüseyin Kaçan ile oğlu H. ise ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Sinan Kaçan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ŞÜPHELİ BABA YAKALANDI

Eşini öldürdüğü için 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra iftar davetinde tartıştığı 1 oğlunu öldürüp, 1 oğlu ile torununu yaraladıktan sonra kaçan Mehmet Kaçan, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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