Karısı ve kayınbiraderinden sonra oğlunu da öldürdü!

Gaziantep'te, eşini ve kayınbiraderini öldürdüğü için cezaevinde olan ve kısa süre önce tahliye edilen Mehmet Kaçan (65), bağ evine iftar yemeğine davet ettiği 1 oğlunu öldürdü, 1 oğlu ile 1 torununu ise yaraladı.

DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce cezaevinden çıkan Mehmet Kaçan iftar yemeği vermek için 3 oğlu ile 2 torununu bağ evine davet etti.