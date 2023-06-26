Kara para operasyonunda baronun sağ kolu yakalandı!

Avrupa’da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Joseph Johannes Leidekkers’ın ülkemizde bazı bağlantılarının tespit edildiği soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre araştırmalarda, uluslararası uyuşturucu kartelinin Türkiye’deki bağlantısının suç örgütü lideri Naci Yılmaz üzerinden sağlandığı anlaşılmıştı.

Isaac Bignan 1 MİLYAR 100 MİLYON LİRA Çalışmalar 13 Haziran’da operasyona dönüştürüldü. Baskında 25 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda aralarında 50 milyon liralık 2 saatin de bulunduğu yaklaşık 100 milyon liralık, para ve altın ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar liralık taşınmaz, otomobil ve banka hesaplarına da el konuldu.

Jurean Anthony Finix UYUŞTURUCU ÇETESİNİN İKİNCİ ADAMI O operasyonla ilgili çalışmalara devam eden İstanbul polisi, suç örgütünün önemli isimlerinden olan Isaac Bignan’ın Türkiye’de olduğunu belirledi. Lijdekkers'in yardımcısı ve ortağı olduğu öne sürülen Isaac Bingan’ın peşine düşen ekipler, uyuşturucu kartelinin şüpheliyi yurt dışına kaçırmak için hazırlık yaptığını tespit etti. GİZLİ BÖLMELİ YAT VE PASAPORT İddiaya göre suç örgütünün silahlı kanadını yöneten ve Interpol’ün Kırmızı Bültenle aradığı Jurean Anthony Finix bu amaçla İstanbul’a geldi. Leijdekkers’in iş birliği yaptığı iddia edilen Naci Yılmaz'ın adamlarıyla iletişime geçti. Isaac Bingan ve karısı Vargeli Tiffany W.’nin yurt dışına çıkarılması için sahte pasaportlar ve gizli bölmesi olan bir yat hazırlandı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR: 11 SİLAH VE 600 MERMİ Şüpheliler bu planları yaparken, İstanbul narkotik polisi, Jurean Anthony Finix’in İstanbul’a geldiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin peşine düşen emniyet güçleri, Finix‘in Kağıthane’de bir adreste kaldığını belirledi. Belçikalı Jurean Anthony Finix, Şakir K. ile Fatih T. düzenlenen baskınla yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde 11 silah ve 600 mermi ele geçirildi. Ayrıca örgütün ikinci adamı Isaac Bingan ve karısı için hazırlanan çok sayıda sahte pasaport ve uyuşturucu bulundu. ISPARTA’DA YAKALANDI Polisin evde ele geçirdiği verilerden, uyuşturucu kartelinin ikinci adamı olan Isaac Bingan’ın karısıyla Muğla’da olduğu belirlendi. Bunun üzerine Muğla’da çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, şüphelinin Isparta’da olduğu anlaşıldı. Isparta Narkotik birimlerine haber verildi. Polisin yaptığı çalışma ile Isaac Bignan ile Ömer K. ve Murat P. 25 Haziran’da yakalandı.

BAKANLIK AÇIKLADI Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Haziran 2023 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la işbirliği içerisinde bir operasyon gerçekleştirilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından icra edilen operasyon kapsamında, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla illerinde Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından İnterpol Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu 'Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalanmıştır. Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 adet taşınmaz, 99.9 kg altın, 2 adet motorlu araç, 5.785.000 EUR, 1.733.000 USD, 65.725.000 TL ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, nakit olarak yaklaşık 1.1 milyar TL tutarındaki mal varlığı değerine el konulmuştur.