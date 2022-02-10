Kar ve tipi! 16 saattir bekliyorlar!

İHA

Son dakika haberler... Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar ve tipi nedeni ile kapanan yolda yüzlerce araç Akseki kavşağında ve dinlenme tesislerinde bekliyor.

Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki kavşağında araçları trafiğe salmayarak dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

YÜZLERCE ARAÇ BEKLİYOR

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Akseki kavşağında ise yüzlerce araç yolun açılmasını beklerken, birçok araç sürücüsü ise geri döndü.

AÇILAN YOL TEKRAR KAPANIYOR

Alacabel’de yaklaşık bir kilometrelik alanda tipinin etkili olması ve görüş mesafesinin sıfır noktasına kadar inmesi nedeni ile karayolları ekiplerinin açtığı yol tekrar kapanıyor.

BÖLGEDE KAR KALINLIĞI 50 SANTİMİ BULUYOR

Ekiplerin tuzlama ve yol kar kürüme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yer yer kar kalınlığı 50 santim ile bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise yer yer bir metreyi aştı.

DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİLER

Sürücüler ve yolcular dünden bu yana yönlendirildikleri dinlenme tesislerinde beklerken bazı araçlar ise geri döndü.