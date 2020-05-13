İstanbul Pendik’te 11 Ocak 2020 tarihinde ehliyetsiz sürücü Abdulbaki Sayan (20),hızla seyir halindeyken yol kenarında yürüyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Sümeyye Kılınç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Kılınç, hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Abdulbaki Sayan (20) hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık davanın ilk celsesinde, “Başka bir araç beni sıkıştırdı. Ben de direksiyonu kırdım, maktule çarptım” diyerek kendini savundu.
"HIZI YÜKSEKTİ, 'GÜM' DİYE BİR SES DUYDUM"
İHA'daki habere göre davanın üçüncü celsesi geçtiğimiz hafta görüldü. Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, hayatını kaybeden genç kızın babası Nevzat Kılınç ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Suat E., “Olay günü arkadaşımın kullandığı araç içerisinde yolcu olarak bulunuyordum. Trafikte seyir halindeyken kazaya neden olan araç ile başka bir araç birbirlerini takip eder vaziyette, şerit değiştirerek seyir halinde olduklarını gördüm.
Her iki aracın da hızı yüksekti. Biz bir sonraki sapaktan dönüş yapmak istediğimiz için sinyal verdik. Sanırım sanık bundan sonra paniğe kapılarak aniden kazanın gerçekleştiği yan yola girdi. Herhangi bir şekilde hızını azaltmadı. Sanık yan yola girdikten sonra aniden ‘güm’ diye bir ses duydum” dedi. Tanık, içinde bulunduğu aracı kullanan arkadaşının sanığın aracını trafikte sıkıştırmadığını, diğer şeritlere geçişini engellemediğini ve güvenli sürüşünü engelleyecek herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.
4 AY SONRA TAHLİYE OLDU
Ara kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Abdulbaki Sayan'ın tahliyesine hükmetti.
ACILI BABA: “ADALET İSTİYORUM"
Tahliye kararına genç kızın acılı babası tepki gösterdi. Baba Nevzat Kılınç, olayın Ocak ayında gerçekleştiğini söyleyerek, “Allah razı olsun Hakim Bey’den o dönemde keşif kararı verdi. 'Keşif olmadan delilleri toplamadan şahitleri dinlemeden bir karar veremeyiz' dedi. Korona virüsünden dolayı keşif kararı ertelendi. Bu ayın yedisinde mahkeme vardı. Korona virüsten dolayı mahkemeye alınmadığımız için avukat aracılığıyla sanığın tahliye edildiğini öğrendik. Ben adalet istiyorum. Halkın vicdanına, büyüklerimizin vicdanına bırakıyorum. Bir insanın hayatına son verip 2 ay içerisinde elini kolunu sallayarak dışarıda gezerse adalete olan inancımız azalır. Gencecik bir kızın hayatına son ver, 2 ay içeride kal. Ben büyüklerimizden adalet istiyorum “ dedi.
“KIZIMIN SUÇU NEYDİ”
Sümeyye Kılınç’ın annesi Ayşe Kılınç ise, “Ben buradan bütün ailelere sesleniyorum. Bir anne büyüttüğü kızını sabah gönderip akşam cenazesini alıyor. Adam suçlu ama serbest kalıyor. Bu nasıl adalet? Biz yetkililerden adalet istiyoruz. Bizim sesimizi duyun. Benim kızımın suçu günahı neydi?" diyerek tahliye kararına isyan etti.
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