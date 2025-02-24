Kars'ın Kağızman ilçesinde Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyum olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle kayyum atandığı bildirildi.

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Açıklamada, Mehmet Alkan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.

MEHMET ALKAN'A 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

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Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Alkan'ı duruşmada avukatı temsil etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Alkan'ın avukatının mazeret bildirerek esasa yönelik savunma yapmak için süre verilmesi talebini reddetti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

2019'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda Mehmet Alkan gözaltına alınmış, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2009-2014 arasında HDP'nin Kağızman Belediye Başkanlığı yapan Alkan, 31 Mart yerel seçimlerinde de DEM Parti'nin Kağızman Belediye Başkanı seçilmişti.

GÖREVE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığınca Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, belediye binasına giderek görevine başladı.

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Kaymakam Daştan, sabah saatlerinde belediye binasına gitti.

Başkanlık makamına geçen Daştan, görevine başladı. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından görevlendirmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Kars ili Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mehmet Alkan, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, aynı kanunun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın, Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirilmişti.