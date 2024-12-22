Jose Mourinho ameliyat olacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesi operasyonu geçirecek
Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti.
Mourinho'nun safra kesesi problemi nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi. Portekizli çalıştırıcı yarın yapılacak operasyonun ardından 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak.
Bu sezon sarı-lacivertli takımın başında 26 maça çıkan başarılı teknik adam; 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.96 maç başı puan ortalaması yakaladı.