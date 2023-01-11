İstiklal saldırısında düğmeye o mu bastı?

Ortaya çıkan görüntülerde 15.17’de Taksim Meydanından İstiklal Caddesine doğru yürüyen Albashir, saat 15:30’da patlamanın olduğu bankta otururken görülüyor. 41 dakika kaldıktan sonra ayrılan Albashir’ın ardından bomba 2 dakika sonra patlıyor. Bombanın uzaktan mı yoksa zaman ayarlı mı patlatıldığı henüz netlik kazanmadı. Ayarlanarak patlatıldığına dair incelemeler sürerken, bu soru işareti ile ilgili Albashir’in sorguda polise anlattığı detaylar olduğu ortaya çıktı. Terörist kadın Albashir, polis sorgusunda gelen telefon talimatıyla olay noktasından ayrılmadan önce, çantadaki düzenekte bir düğmeye bastığını iddia etti. Bombanın uzaktan mı yoksa Albashir’in iddia ettiği gibi düğmeye bastıktan sonra zaman ayarlı mı patlatıldığı, incelemenin ardından ortaya çıkacak Kriminal rapordan sonra kesinlik kazanacak.

POLİS VE SAVCILIK İFADELERİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Albashir, polis ve savcılık ifadelerinde de terör örgütü ile bağlantılarını ve patlayıcıyı nasıl Türkiye’ye getirdiklerini detayları ile anlattı. Ortaya çıkan detaylara göre Ahlam Albashir, 2013’te savaş nedeniyle ailesiyle Halep’ten Hama’ya, oradan Rakka’ya sonrasında da PKK/YPG kontrolündeki Münbiç’e geçti. Terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisi de Ahmet Arreş isimli terör örgütü üyesi ile tanışıp sevgili olmasıyla başladı. Bir süre sonra örgütün Münbiç’teki sorumlularından ‘Hacı’ kod adlı terörist ile tanıştı. Albashir, istihbarat elemanı olarak yetiştirildi.

ŞİFRE (…) OLACAK

Verilecek bir görev için Türkiye’ye gönderileceğini belirten Albashir, ‘Hacı’ kod adlı kişinin talimatlarını şöyle anlattı: “Önce ‘İdlib’de bulunan birisinin yanına gidip onun eşi olarak görüneceksin’ dedi. Bana bir miktar para ve cep telefonu verdi, bana vermiş olduğu telefonu alarak içerisine kendisinin Suriye’de kullandığı numarasını kaydetti. Bu telefonda iki Amerikan numarası üzerinden WhatsApp programları kuruluydu. Hacı bana ‘Seninle görüşmeden önce üç nokta (...) şeklinde mesaj atacağım, bil ki sonra arayan benim’ dedi. Bu şekilde şifre belirledi....”

PATLAYICILARI DETAYLARI İLE ANLATTI

Albashir, hem poliste hem de savcılıkta patlayıcıyı Türkiye’ye nasıl getirdiğini detayları ile anlattı. Albashir “İdlib’deki evde 5 gün kaldık. Bilal bir süre sonra dışarı çıktı. Sanırım üçüncü günüydü. Bilal elinde bir poşet ile eve geldi. Evde bulunduğumuzun dördüncü gününde poşeti gece vakitlerinde bana gösterdi, bu sırada Hacı, Bilal ile WhatsApp üzerinden görüntülü konuştu. Bilal de gelen malzemeyi çıkartarak Hacı’ya gösterdi. Ben Bilal’e ‘Bu malzemeler ne’ diye sordum. Bilal bana ‘Türkiye’ye geçerken bunları sen taşıyacaksın’ dedi. Poşette; iki parça halinde üçe bölünmüş olan 30-15 santimetre büyüklüğünde, 5 santimetre kalınlığında şeffaf poşetlere sarılı vaziyette beyaz renkli yumuşak un gibi kuru maddeler bulunmaktaydı.”