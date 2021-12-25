İşte TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısı!

DHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 15 Temmuz 2016´daki darbe girişiminden bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 9 bin 360´ı Bakan Akar´ın onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 256 personel ihraç edildi.

1185 PERSONELİN İDARİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

DHA'da yer alan habere göre 1185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general ve 10 bin 528 subayın olduğu belirtildi. FETÖ'den temizlendikçe TSK'nın daha da güçlendiğini aktaran bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarla sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları bunun en önemli göstergesi olarak nitelendirdi.

"TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI"

Darbe girişiminden bugüne kadar 176 büyük çaplı operasyon yapılırken Mehmetçik, 5 yıl içinde 500´e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikatı gerçekleştirdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17´ye yükseltilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar geçen sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da son 5 senedeki harekat uçuşu sayısını artırırken MSB tarafından TSK'nın personel sayısının artırılmasına yönelik de önemli çalışmalar hayata geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucu MSB'nin personel sayısının 440 bin 293´ü askeri personel olmak üzere toplam 479 bin 833 olduğu belirtildi. Bununla birlikte Milli Savunma Üniversitesi'ne toplam 11 bin 475 öğrenci eğitim ve öğretim görmeye devam ediyor. 2017´den itibaren ise harp okullarından 2 bin 693, astsubay meslek yüksekokullarından 6 bin 772, harp enstitülerinden 2 bin 386, Müşterek Harp Enstitüsü'nden ise 106 personelin mezun olduğu kaydedildi.

Bakan Akar da FETÖ ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamalarda, kararlı mücadelenin elde edilen yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında bir bütün halinde sürdüğünü vurguladı. FETÖ ile mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini dile getiren Akar, "TSK´nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.