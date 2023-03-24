Bu gece Malatya-Şanlıurfa-Mardin arasındaki alanda zayıf kuvvette yağan yağmur, Cumartesi gün içinde ise Şanlıurfa-Elazığ arasındaki geniş alanda kuvvetli sağanak bekliyoruz. Bu yağışlar Cumartesi akşamı yaklaşırken yeni su baskınlarına ve muhtemel sellere yol açabilir. Cumartesi gecesinin ardından yağışlar zayıflasa da aralıklı yağış sürecek görünüyor. Yarın özellikle saat 11:00 - 18:00 arasında beklenen sağanak yağışa hazırlıklı olunmalı.

Gelecek hafta bu kışın son soğuk ve kar yağışlı haftası olacak görünüyor, önce güneşli ve sıcak bir pazartesi, ardından bu tarihler için "çok soğuk" ve kar yağışlı bir kış havası... Kuzeybatı'dan (Balkanlar'dan) üstümüze doğru ilerleyecek soğuk cephe büyük bir hava değişimine neden olacak. İçinde yağışların olduğu bereketli bir dönem daha geliyor aslında fakat ardından çok soğuk ayaz bırakıyor. Kuru, güneşli gündüzler ve yer yer -5°C'lere inen sıcaklıklar 30-31 Mart ve 1-2 Nisan gecelerinde don olayına yol açabilir. İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde tarlaları don vurabilir. En düşük sıcaklık tahminlerini yakından takip etmekte yarar var.

Batı bölgelerde gelecek 4 gün ilkbahar tadında bir hava olacak, pazar günü biraz kapalılık ve yağmur geçişleri söz konusu ama rüzgar hafta sonu (bugünlerde olduğu gibi) soğuk esmeyecek, lodoslu günlere giriyoruz. Bu ısınmanın ardından haftaya salı ile başlayan soğuk kış havası da 4 gün kadar sürebilir. Haftaya kar yağışları Anadolu genelinde dağları beyazlatacak ve sert rüzgar altında üşüyeceğiz. Nisan ayının ilk hafta sonuna doğru ise Türkiye genelinde hissedilir bir ısınma yaşanabilir. Not: Gelecek 3 gün batıda ayrı doğuda ayrı havalarda geçecek. Deprem bölgesi yağış altında kalırken kıyı Ege ve Marmara bir ılık ilkbahar yaşayacak. Bizler de sevinsek mi üzülsek mi bilemediğimiz günler yaşamayı sürdüreceğiz, herkese iyi hafta sonları. Fotoğraflar: AA