Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu İşte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak? - Meteoroloji haberleri

İşte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu: Bir bahar, bir kış

Türkiye önümüzdeki günlerde önce bahar ardından da kış mevsimini yaşayacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hem bu hafta sonu beklenen sağanak yağışları hem de pazartesiden itibaren yaşanacak meteorolojik değişimleri aktardı

Giriş: 24.03.2023 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
İşte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak? - Meteoroloji haberleri

Bu gece Malatya-Şanlıurfa-Mardin arasındaki alanda zayıf kuvvette yağan yağmur, Cumartesi gün içinde ise Şanlıurfa-Elazığ arasındaki geniş alanda kuvvetli sağanak bekliyoruz. Bu yağışlar Cumartesi akşamı yaklaşırken yeni su baskınlarına ve muhtemel sellere yol açabilir.

Cumartesi gecesinin ardından yağışlar zayıflasa da aralıklı yağış sürecek görünüyor. Yarın özellikle saat 11:00 - 18:00 arasında beklenen sağanak yağışa hazırlıklı olunmalı.

Gelecek hafta bu kışın son soğuk ve kar yağışlı haftası olacak görünüyor, önce güneşli ve sıcak bir pazartesi, ardından bu tarihler için "çok soğuk" ve kar yağışlı bir kış havası... Kuzeybatı'dan (Balkanlar'dan) üstümüze doğru ilerleyecek soğuk cephe büyük bir hava değişimine neden olacak. İçinde yağışların olduğu bereketli bir dönem daha geliyor aslında fakat ardından çok soğuk ayaz bırakıyor. Kuru, güneşli gündüzler ve yer yer -5°C'lere inen sıcaklıklar 30-31 Mart ve 1-2 Nisan gecelerinde don olayına yol açabilir. İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde tarlaları don vurabilir. En düşük sıcaklık tahminlerini yakından takip etmekte yarar var.

Batı bölgelerde gelecek 4 gün ilkbahar tadında bir hava olacak, pazar günü biraz kapalılık ve yağmur geçişleri söz konusu ama rüzgar hafta sonu (bugünlerde olduğu gibi) soğuk esmeyecek, lodoslu günlere giriyoruz.

Bu ısınmanın ardından haftaya salı ile başlayan soğuk kış havası da 4 gün kadar sürebilir. Haftaya kar yağışları Anadolu genelinde dağları beyazlatacak ve sert rüzgar altında üşüyeceğiz.

Nisan ayının ilk hafta sonuna doğru ise Türkiye genelinde hissedilir bir ısınma yaşanabilir.

Not: Gelecek 3 gün batıda ayrı doğuda ayrı havalarda geçecek. Deprem bölgesi yağış altında kalırken kıyı Ege ve Marmara bir ılık ilkbahar yaşayacak. Bizler de sevinsek mi üzülsek mi bilemediğimiz günler yaşamayı sürdüreceğiz, herkese iyi hafta sonları.

Fotoğraflar: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağanak ve kar yağışı uyarısı
Sağanak ve kar yağışı uyarısı
CHP'li 6 kurmay milletvekilliği başvurusu yapmadı
CHP'li 6 kurmay milletvekilliği başvurusu yapmadı
Çocukları kuzenine bırakıp eşini öldürdü!
Çocukları kuzenine bırakıp eşini öldürdü!
14 Mayıs'ta kaç kişi oy kullanacak?
14 Mayıs'ta kaç kişi oy kullanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.