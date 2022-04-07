İstanbul'u toz bulutları sardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından son günlerde birçok kentte görülen çöl tozları İstanbul semalarında da kaydedildi.

HAVAYI KAPLADI

İHA'nın haberine göre, gökdelenleri kaplayan çöl tozları drone ile görüntülendi. Görüntülerde, tozların havayı kapladığı görülüyor.

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