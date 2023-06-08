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Şişli'de Libyalı 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi!

İstanbul'da kabus dolu anlar yaşandı. Şişli'de meydana gelen olayda bir rezidanstan çıkan 3 Libyalı, susturucu silahlarla gelen maskeli saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda 2 kişi yaralanırken saldırganlar kayıplara karıştı

Giriş: 08.06.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da silahlı dehşet! Rezidansın önünde kurşun yağdırdılar - Son dakika haberler
DHA

Şişli'de rezidanstan çıkan üç Libyalı, maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre saldırıda iki kişi yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Haziran Salı Günü saat 19.00 sıralarında Bomonti'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu üç kişi kaldıkları rezidanstan çıktıkları sırada arkalarından gelen yüzleri maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi son anda kaçarken Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarından yaralandı.

Yüzleri maskeli saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İki yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıda kullanılan silahta susturucu olduğu öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, rezidanstan çıkan üç Libyalı yürüdükleri sırada arkalarından yüzleri maskeli, silahlı iki kişinin saldırısına uğruyor. Bir kişi son anda kaçarken iki kişi ayaklarından yaralanıyor. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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