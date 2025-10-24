Son dakika: İstanbul'da okullar bugün saat 16.00'dan sonra tatil edildi!
İstanbul'da yağmur ve fırtına alarmı verildi! İstanbul Valiliği, 24 Ekim 2025 Cuma bugün saat 16.00'dan sonra okulların tatil edildiğini açıkladı. AKOM, yağışların bugün öğle saatlerinde İstanbul'un batı ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayacağını ve Cumartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.
- 1
İstanbul'da yağmur ve fırtına alarmı! İstanbul Valiliği, 24 Ekim 2025 Cuma bugün saat 16.00'dan sonra okulların tatil edildiğini açıkladı. AKOM tarafından yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtiliyor. İşte, 24 Ekim 2025 İstanbul okul tatili hakkında detaylar
- 2
24 EKİM 2025 CUMA İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul Valiliği, bugün İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle saat 16.00'dan sonra okulların tatil edildiğini duyurdu.
- 3
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.
Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır" denildi.
-
- 4
AKOM'DAN DA AÇIKLAMA YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden de (AKOM) yapılan açıklamada, "Yağışların bugün öğle saatlerinde İstanbul'un batı ilçeleri olan Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayacağı tahmin ediliyor.
CUMARTESİ SABAHA KADAR YAĞIŞ VAR
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, cumartesi sabahı saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.
Batı ilçelerde başlayan yağış sisteminin, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.
AKOM, özellikle akşam saatlerinde yaşanması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması konusunda uyarıyor" ifadelerine yer verildi.