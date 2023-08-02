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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İstanbul'da iş merkezinde yangın!

        İstanbul'da iş merkezinde yangın!

        İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yangında müdahale eden 4 itfaiyeci dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:04
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        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
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        İstanbul Bayrampaşa'da yangın saat 09.30 sıralarında Şehit Sadullah Balkan Sokak'ta bulunan iş merkezindeki bir iş yerinden çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre içeride mahsur kalanlar bulunduğu ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        9 KİŞİ KURTARILDI

        İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu 9 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale eden 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İtfaiyenin olay yerinde çalışması devam ediyor

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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