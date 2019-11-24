Isparta kent merkezinde dün gece saat 02.00 sıralarında, iddiaya göre, bir düğün törenine katıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için İstanbul Caddesi üzerinde ilerleyen Mehmet Özçelik (33),Halil C. ve Azim A., yolda madde bağımlısı olduğu öne sürülen birkaç kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

YARALILARDAN BİRİ CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra kalabalıklaşan grup ile 3 arkadaşın arasında arbede yaşandı. Olayda Mehmet Özçelik bıçaklanarak ağır yaralanırken, diğer 2 arkadaşı da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜĞÜN İÇİN KENTE GELMİŞTİ

Özçelik'in Manavgat'ta yaşadığı ve düğün için Isparta'ya geldiği öne sürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, Mehmet Özçelik’in cenazesi otopsi için Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.