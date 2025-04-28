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        Haberler Dünya İspanya'da acil durum ilan edildi | Dış Haberler

        İspanya'da acil durum ilan edildi

        İspanya İçişleri Bakanlığı, Acil Durum ilan edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, karar gerekli görülen bölgelerde uygulanacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.04.2025 - 21:35 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:02
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        İspanya'da acil durum ilan edildi
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        İspanya İçişleri Bakanlığı, Acil Durum ilan edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, karar gerekli görülen bölgelerde uygulanacak.

        İspanya ve Portekiz genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen geniş kapsamlı elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

        İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık oluşurken kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor.

        Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

        İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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        İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki ulusal elektrik şebekesinde yaşanan kesinti nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

        BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da kesintiler sebebiyle askıya alınarak gün içindeki maçlar iptal edildi.

        Politico'nun haberine göre, ismi açıklanmayan İspanyol yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

        Independent'in haberine göre, İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu değerlendirmek üzere Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığını duyurdu.

        REE'nin X hesabından yapılan açıklamada, yeniden enerji tedariki için sürecin kademeli yürütüleceği, arzı sağlamak üzere çalışmalara devam edildiği vurgulandı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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