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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İsmet İnönü ölümünün 50'nci yılında mezarı başında anıldı

        İsmet İnönü ölümünün 50'nci yılında mezarı başında anıldı

        İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 50'nci yıldönümünde Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:50
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        İnönü mezarı başında anıldı
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        İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.

        Törene, İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile askeri erkan katıldı.

        Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

        Burada İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı.

        Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.

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