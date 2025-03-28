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        Haberler Gündem İmamoğlu protestolarında tutuklu sayısı yükseldi

        İmamoğlu protestolarında tutuklu sayısı yükseldi

        İstanbul'daki İmamoğlu protestolarıyla ilgili tutuklananların sayısı 263'e yükseldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.03.2025 - 21:39 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:04
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        Protestolarda tutuklu sayısı yükseldi
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul'daki İmamoğlu protestolarıyla ilgili tutuklananların sayısı 263'e yükseldi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 134 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 134 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 134 şüpheliden 73'ü tutuklanmaları, 61'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        TOPLAM TUTUKLU SAYISI 263 OLDU

        Hakimlik, 53 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

        Şüphelilerden 18'ine "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 63 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

        Soruşturma kapsamında toplumsal olaylara ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 263 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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