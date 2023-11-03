"YAPTIĞIMI KABUL EDİYORUM"

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Şinasi Gürkan, "Benim yaşadıklarım benim, gördüğüm ihanetler beni bu noktaya getirmiştir. Daha önce yapmadığım bir suçtan bana 16 yıl ceza verildi. 16 yıl sonra cezaevinden çıktıktan sonra 15 ay dışarıda kaldım. Birçok ihanet gördüm. Tekrar cezaevine girdim. Ben ilk günden beri yaptığımı kabul ediyorum. Ben hak adalet hukuk neyse, hepsine razıyım. Ben cezaevinden çıktığımda ailem dağılmıştı. Ben çocuklarıma cezaevinden çıktıktan sonra sahip çıkmaya çalıştım ama bir sürü hırsızlıktan gasptan dosyaları vardı. Ben evlatlarım cezaevinde yatmasınlar diye büyük mücadeleler verdim. Mahkemenin takdirine bırakıyorum. Cezamın inmesi için değil durumu bilmeniz için anlatıyorum" dedi.