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Lodos nedeniyle İDO ve BUDO seferlerine iptal

Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Giriş: 18.01.2023 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İDO ve BUDO seferlerine iptal! 18 Ocak iptal edilen İDO ve BUDO seferleri
İDO ve BUDO seferlerine iptal
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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şöyle:

"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) için iptal edilen seferler, “Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:45” şeklinde açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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