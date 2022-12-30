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Meteoroloji açıkladı! Yılbaşında ve yeni yılın ilk günü yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yılbaşı ve yeni yılın ilk günlerinin yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız geçeceği bildirildi. İşte illerimizde beklenen hava durumu

Giriş: 30.12.2022 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu | Yılbaşında hava nasıl olacak? - Hava durumu İstanbul
Meteoroloji açıkladı! Yılbaşında ve yeni yılın ilk günü yurtta hava nasıl olacak?
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde, yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı kaydedildi.

PARÇALI BULUTLU YAĞIŞSIZ HAVA

AA'da yer alan habere göre yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın, yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

BAŞKENT'TE SICAKLIK 8 DERECE

Yılbaşında bazı illerde beklenen hava durumu şöyle: "Ankara, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İSTANBUL 13, İZMİR 18 DERECE OLACAK

İstanbul, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece. İzmir, parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.

KONYA 8, ANTALYA 19 DERECEYİ GÖRECEK

Konya, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece. Antalya, parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.

ADANA 18, DİYARBAKIR 11 DERECE

Adana, parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece. Diyarbakır, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.

ERZURUM 2, TRABZON 13 DERECE OLACAK

Erzurum, parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece. Trabzon, parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece."

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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