14 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE KIYISI VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
YURDUN BATISINDA SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR
Sıcaklıkların ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle...
ANKARA: 12, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu.
İZMİR: 17, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA: 18, Parçalı bulutlu ve açık.
ADANA: 14, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 15, Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
ISPARTA: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
KONYA: 10, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
SİVAS: 8, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu.
TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu.
ERZURUM: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı.
KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu.
MALATYA: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
VAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu.
DİYARBAKIR: 9, Çok bulutlu ve yağmurlu.
GAZİANTEP: 8, Çok bulutlu ve yağmurlu.
ŞANLIURFA: 10, Çok bulutlu ve yağmurlu.
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