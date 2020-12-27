İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada meydana gelen yangına itfaye ekipleri müdahale ediyor.

İHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, bölgede oluşan aşrı rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çekiyor. Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.