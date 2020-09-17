İstanbul Tuzla'da tartıştığı 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp darp eden şarkıcı Halil Sezai, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Halil Sezai savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine Paracıkoğlu, avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alınan Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edildi.
TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, olayın oluş şekli ve mevcut delil durumu, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini reddetti.
TÜRKİYE HABERTURK.COM'DAN ÖĞRENMİŞTİ
'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövmesiyle ilgili haber ve görüntüler ilk kez haberturk.com'da yayınlanmıştı. Olayın Türkiye'nin gündemine oturmuş ve büyük tepkilere yol açmıştı.
İFADESİNİN ARDINDAN SAVCILIĞA ÇAĞRILMIŞTI
Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.
Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ
Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai, savcılığa tekrar ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne gelmişti.
Sezai'nin ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü. Şarkıcı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından, "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
MALTEPE CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Halil Sezai "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Sezai'nin Maltepe Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.
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