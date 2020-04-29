AA

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri havaalanı yolu bölgesindeki sahra hastanesine 6 roket saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle hastane ile ambulanslarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

AA'nın haberine göre; açıklamada, söz konusu saldırının, Hafter milislerinin, hastane ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırı dizisinin devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

Hafter, pazartesi akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini", kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü.

Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.