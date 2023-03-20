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Nazmi Arıkan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçakla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanması sürüyor. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, Nazmi Arıkan'ı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" maktul Şerif Eker'i ise "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti

Giriş: 20.03.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı! - Güncel haberler
Nazmi Arıkan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı!
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AA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde, Nazmi Arıkan'a (69) ait çiftliğin çalışanları, geçen yıl 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in (46) cesetlerini bulmuştu.

İKİSİ DE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan.
Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan.

AA'da yer alan habere göre bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

KATİL ZANLISI YAKALANIP TUTUKLANDI

Nazmi Arıkan'ın şof&ouml;r&uuml; Şerif Eker.
Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker.

Olayla ilgili olarak 14 Temmuz'da özel okul ve kurs işletmecisi U.A. (48) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.

2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Katil zanlısı Ufuk Ak&ccedil;ekaya.
Katil zanlısı Ufuk Akçekaya.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık U.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"CANAVARCA HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME"

Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, Nazmi Arıkan'ı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" maktul Şerif Eker'i ise "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Avukatı Kaan Karcılıoğlu ise Arıkan ve Eker'i öldüren sanığın en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

ZANLI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık U.A. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, U.A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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