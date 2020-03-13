AA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede ulaşımın sağlanması için zorlu bir mücadele yürütüyor. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bir süredir yolu kapalı olan 2867 rakımdaki Tekeli Fidantepe üs bölgesine ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı.

ÇIĞ TEHLİKESİ DE BULUNUYOR

AA'da yer alan habere göre yüksek rakımlı dağlık alanda yol açmak için 2 iş makinesiyle başlatılan çalışmalarda ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bazı bölgelerde çığ tehlikesine karşı kontrollü bir şekilde ilerliyor.