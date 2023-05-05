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Eşini döve döve öldürdü! Vahşet!

Aydın'da, evinde komşuları tarafından darp edilmiş olarak baygın halde bulunan 24 yaşındaki Adanur Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis merkezine gidip, eşini darp ettiğini söyleyen 26 yaşındaki Muhammed Arslan gözaltına alındı

Giriş: 05.05.2023 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da eşini döve döve öldürdü! Vahşet! - Öne çıkan haberler
Eşini döve döve öldürdü! Vahşet!
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DHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde olay, saat 11.00 sıralarında, Yeni Mahalle 237 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

EVİNDE BAYGIN OLARAK BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre iki çocuk annesi Adanur Arslan (24), komşuları tarafından evinde darp edilmiş halde, baygın bulundu.

GENÇ ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Adanur Arslan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

EŞİNİ DARP ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Polis merkezine giden Muhammed Arslan, eşini darp ettiğini itiraf edip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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