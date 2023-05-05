Eşini döve döve öldürdü! Vahşet!

DHA'da yer alan habere göre iki çocuk annesi Adanur Arslan (24), komşuları tarafından evinde darp edilmiş halde, baygın bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis merkezine giden Muhammed Arslan, eşini darp ettiğini itiraf edip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.