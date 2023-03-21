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Annesi ve eşini öldürdü! Akılalmaz gerekçe!

Mersin'de, 47 yaşındaki İrfan Özer, eşi Yasemin Özer ile 90 yaşındaki annesi Muzafer Özer'i tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan Özer'in, hastalanan annesini acı çekmemesi, eşini de bakımlarını yapmayı reddettiği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi

Giriş: 21.03.2023 - 07:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Mersin'de annesi ve eşini öldürdü! Akılalmaz gerekçe!
Annesi ve eşini öldürdü! Akılalmaz gerekçe!
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DHA

Mersin'de olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Mithat Toroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Özer ailesinin yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları polise ihbarda bulundu.

GELİN VE KAYNANANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine eve giren ekipler, Muzafer Özer (90) ile gelini Yasemin Özer'in (48) cansız bedeniyle karşılaştı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Cenazeler incelemenin ardından otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın şüphelisi olarak annesinin evinde yaşadığı İrfan Özer'i gözaltına aldı.

ANNESİ ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Emniyetteki sorgusunda, annesini hastalığından dolayı acı çekmesin diye, eşini de annesine bakmadığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenilen Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özer, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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