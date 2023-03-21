Annesi ve eşini öldürdü! Akılalmaz gerekçe!

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine eve giren ekipler, Muzafer Özer (90) ile gelini Yasemin Özer'in (48) cansız bedeniyle karşılaştı.

Emniyetteki sorgusunda, annesini hastalığından dolayı acı çekmesin diye, eşini de annesine bakmadığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenilen Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cenazeler incelemenin ardından otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın şüphelisi olarak annesinin evinde yaşadığı İrfan Özer'i gözaltına aldı.